«45 татуировок менеджера»: Максим Батырев проведет мастер-класс в Томске

13 марта 2017 / Партнерский материал

В марте Томск посетит Максим Батырев — один из лучших топ-менеджеров России, автор бизнес-бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана», обладатель престижных премий и наград в области управления.

28 марта Максим Батырев проведет в городе единственный мастер-класс «45 татуировок менеджера или как управлять в эпоху перемен. Неопубликованное».

«К сожалению, в России не готовят и не воспитывают хороших управленцев и переговорщиков. Поэтому многим руководителям, вставшим на этот путь, приходится постигать все азы управления путем проб и ошибок. У кого-то это получается, у кого-то — нет. Но согласитесь, было бы гораздо проще, если бы, в свое время, у каждого из нас был эксперт-наставник, который мог бы поделиться личным опытом, набитыми шишками и реальными кейсами из жизни? У томских руководителей есть отличная возможность найти такого человека», — отмечают организаторы.

Мастер-класс Максима Батырева с успехом прошел уже в 70 городах России и СНГ, его посетили уже более 35 тысяч руководителей. Во время мастер-класса ни у одного участника не возникает ощущения отрыва от реальности, а все проблемы и кейсы знакомы каждому руководителю. Максим Батырев предлагает простые и понятные инструменты для решения главных управленческих задач — их можно начать применять сразу же после мастер-класса.

Участники программы, по словам организаторов, гарантированно получат набор практических инструментов и знаний для эффективного управления: как подбирать команду, как мотивировать своих сотрудников на достижение высоких результатов, где брать силы руководителю для принятия решений и самомотивации и многое другое.

Подробная программа мастер-класса и быстрая регистрация на сайте максимбатырев.рф и по телефону: (383) 277-87-20.

Организатором мероприятия выступает агентство бизнес-событий «Expertum».

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