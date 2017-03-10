В Томске впервые пройдет ЭКО-BAZAAR

10 марта 2017 / На правах рекламы

В субботу, 18 марта, в лофт-пространстве «Высоко» в Томске пройдет ЭКО-BAZAAR — первое масштабное эко-мероприятие в Томске. Организатором выступает томский эко-бутик «Эфирный дом».

Гости мероприятия смогут протестировать органическую косметику, узнать все о профессиональных натуральных уходах, продегустировать эко-продукты, посетить лекции и мастер-классы, и приобрести натуральные изделия от 100% шерстяных банных шапок до изящных брошей.

Участие в ЭКО-BAZAAR примет Екатерина Матанцева, основательница бренда MI&KO, который на сегодняшний день представлен в 52 регионах России и за рубежом.

Программа

— 10:00-11:30: лекция об эфирных маслах и натуральной косметике от основательницы бренда MI&KO и аромадиагноста Екатерины Матанцевой (бесплатно, по предварительной записи).

Во время лекции гости узнают о том, как с помощью эфирных масел можно восстановить себя после бессонных ночей и как помочь организму после зимы; какие эфирные масла помогут сохранить молодость и улучшить состояние волос; какие эфирные масла нужно брать с собой, если вы любите отдых на природе или собираетесь в путешествие. Также все желающие смогут составить арома-аптечку из 10 эфирных масел, которую необходимо держать дома.

— 12:00-12:30: Екатерина Матанцева презентует натуральную косметику MI&KO, расскажет о создании бренда, бестселлерах и секретах применения.

— 14:30-15:00: косметический ликбез от врача дерматолога-косметолога, тренера «Эфирного дома» Виктории Долгановой. Как выбирать натуральную косметику? Какие существуют важные этапы ухода за кожей, как определить тип кожи? Какие косметические средства предпочтительны в весенний период? Какие задачи решает натуральная косметика, можно ли совмещать натуральные уходы с инъекциями? В чем секрет самомассаж? Обо всем этом расскажет Виктория Долганова.

— 16:00-16.30: презентация бытовой нехимии и 100% натуральной детской серии MI&KO (бесплатно, по предварительной записи). Гостям расскажут почему нужно пользоваться натуральной косметикой, выдадут «шпаргалку» с компонентами, которые нужно избегать особенно в детской косметике и ответят на вопросы: сколько стоит экологичная стирка, за счет каких компонентов работает бытовая нехимия, какие преимущества у ЭКО-чистящих средств и многие другие.

— 12:00-19:00: в течение всего дня будет работать ЭКО-BAZAAR, где все желающие смогут протестировать и приобрести эко-продукцию по доступным ценам.

Также 16 марта в ТГУ пройдет лекция Екатерины Матанцевой «Будь в эко-тренде: 6 принципов экожизни в городе». Узнать подробнее.

ЭКО-BAZAAR пройдет 18 марта в лофт-пространстве «Высоко» (деловой центр «Горизонт», ул. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж).

Регистрация на лекции продлится до 17 марта: тел. 511-808, +7 903 955 1502 (Татьяна Макушева), +7 905 991 4157 (Дарья Лобова).

Эко-бутик «Эфирный дом»: г. Томск ул. Гагарина, 10. Телефон: 511-808

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