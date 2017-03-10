Томичей приглашают узнать о принципах экожизни в городе
В четверг, 16 марта, в ТГУ пройдет открытая лекция «Будь в эко-тренде: 6 принципов экожизни в городе» от создательницы эко-бренда MI&KO Екатерины Матанцевой. Организатором мероприятия выступает томский эко-бутик «Эфирный дом».
Принять участие могут все желающие.
В программе встречи:
— Экоэгоизм: здоровое питание и косметика
— Что такое ответственные закупки?
— Экодом: каким воздухом мы дышим?
— Экобизнес/экоофис: экономично, выгодно, интересно.
— Включаем экомышление.
— Сохраним природу для будущих поколений!
Екатерина Матанцева — создательница эко-бизнеса в Кирове. Натуральная косметика и бытовая «нехимия» бренда MI&KO продается в 52 регионах России и за рубежом. За 5 лет компания провела 60 мероприятий экологической и социальной направленности.
Лекция пройдет в конференц-зале ТГУ (пр. Ленина 36, 2 этаж, ауд.229), начало в 14:30.
Эко-бутик «Эфирный дом»: г. Томск ул. Гагарина, 10. Телефон: 511-808
Сайт: efirnidom.ru
Instagram: efirnidom