Томичей приглашают узнать о принципах экожизни в городе

На правах рекламы / Фото: 10 марта 2017 // Фото: pixabay.com

В четверг, 16 марта, в ТГУ пройдет открытая лекция «Будь в эко-тренде: 6 принципов экожизни в городе» от создательницы эко-бренда MI&KO Екатерины Матанцевой. Организатором мероприятия выступает томский эко-бутик «Эфирный дом».

Принять участие могут все желающие.

В программе встречи:

— Экоэгоизм: здоровое питание и косметика

— Что такое ответственные закупки?

— Экодом: каким воздухом мы дышим?

— Экобизнес/экоофис: экономично, выгодно, интересно.

— Включаем экомышление.

— Сохраним природу для будущих поколений!

Екатерина Матанцева — создательница эко-бизнеса в Кирове. Натуральная косметика и бытовая «нехимия» бренда MI&KO продается в 52 регионах России и за рубежом. За 5 лет компания провела 60 мероприятий экологической и социальной направленности.

Лекция пройдет в конференц-зале ТГУ (пр. Ленина 36, 2 этаж, ауд.229), начало в 14:30.

Эко-бутик «Эфирный дом»: г. Томск ул. Гагарина, 10. Телефон: 511-808

Сайт: efirnidom.ru

Instagram: efirnidom

Тэги/темы: