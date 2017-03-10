Причиной пожара в частном доме в Томске, где погибла семья из трех человек, мог стать поджог

10 марта 2017 / Томский Обзор

Пожарные инспекторы рассматривают несколько версий причин возгорания частного жилого дома на улице Омской в Томске, в котором погибли три человека. Об этом рассказал журналистам в пятницу замглавы главного управления МЧС по региону Евгений Ростов, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Первичный осмотр места пожара выявил остатки самостоятельно смонтированной проводки, но также не исключается версия поджога», — сказал Ростов.

Он также сообщил, что в регионе за небольшой промежуток времени — с 22 февраля — в пожарах погибло 13 человек, в том числе, двое детей.

«Это очень пугающая цифра, так как гибель людей произошла за короткий промежуток времени. Кроме того, на пожарах травмы получили десять человек. Традиционно причинами бытовых пожаров остаются неосторожность при курении, нарушение монтажа электрообрудования, неправильная эксплуатация печей», — добавил Ростов.

Как сообщалось, 6 марта на улице Омской в Томске произошел пожар в частном жилом доме, погибли трое: мужчина, женщина и 3-летний мальчик, которые являлись членами одной семьи. По факту гибели людей следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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