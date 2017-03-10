Томичам расскажут, как вырастить на даче ежевику и абрикосы

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

«Открытый университет» ТГУ приглашает томичей на новый курс лекций «Весна идет» в рамках программы «Искусство садовода».

Как сообщает пресс-служба вуза, практический курс от специалистов Биологического института и Сибирского ботанического сада ТГУ, которые помогут подготовиться к дачному сезону. Слушатели смогут узнать, как успешно выращивать нетрадиционные садовые культуры, современном органическом земледелии и агрессивных растениях-пришельцах.

Нынешний блок лекций будет посвящен вопросам успешного выращивания нетрадиционных для Томской области садовых культур (абрикос, клюква, брусника, ежевика). Также слушатели узнают о лекарственной и пищевой ценности знакомых всем декоративных растений (календула, мальва, амарант, фасоль, черный тмин) и о том, что такое экологически чистая продукция и как ее выращивать.

Запланированы и практические занятия: например, мастер-класс по размножению плодовых и ягодных культур прививками и черенками.

«Также впервые томичам расскажут о «Черной книге Сибири». В отличие от «Красной книги», куда занесены редкие и исчезающие растения и животные, эта рассказывает об агрессивных и опасных растениях, распространение которых угрожает вытеснить местную флору, о путях их заноса в Томскую область», – сообщила координатор проекта Наиля Нурова.

Первая лекция курса состоится 14 марта (вторник). С расписанием можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе также отмечают, что «Открытый университет» совместно с ТВ-Университетом начал записывать самые интересные лекции на видео и выкладывать их на YouTube. Здесь уже можно узнать о рождении и философии супергероического комикса. Напомним, курс публичных лекций «Комиксы как мифология современности: от богов к супергероям» стартовал в начале марта, его автор – доцент исторического факультета Дмитрий Коньков.

«Открытый университет» – просветительский проект, ориентированный на разные социальные слои и возрастные группы Томской области. В рамках работы проекта организуются бесплатные лекции и другие образовательные мероприятия. Курсы от сотрудников Сибирского ботанического сада и Биологического института проводятся регулярно.

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