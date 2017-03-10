В Томске женщина убила пожилую соседку после ссоры

10 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 91-летней томички, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 5 марта 53-летняя томичка, убила свою пожилую соседку «на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры». Подозреваемая ударила жертву молотком и ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Подозреваемая дала признательные показания, которые подтвердила при предъявлении обвинения. Сейчас она находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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