«ЮДИ» выступят в юбилейном сезоне «Минуты славы»

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2017 // Фото: Vk.com/udi_junior

В субботу, 11 марта, дэнс-команда из Томска примет участие в юбилейном сезоне конкурса «Минута славы» на Первом канале: томичи выступят первыми, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы представим наш номер в темноте, который мы показывали в Британии, но мы его доработали и модернизировали», — рассказал Игорь Андрикевич.

Томичи могут проголосовать за томскую команду на сайте конкурса и поддержать выступление в социальных сетях проекта.

Напомним, томская команда была участником и финалистом премьерной «Минуты славы», танцоры выступали старшим составом из четырех человек. В 2015 году томская дэнс-команда «ЮДИ» выступала в финале шоу Britain's Got Talent, а в августе 2016 года приняла участие в шоу талантов Das Supertalent в Германии

«Минута славы» с участием томской дэнс-команды «ЮДИ» выйдет в эфир Первого канала 11 марта в 19.10.

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