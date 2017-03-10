Томичам предлагают встретить весну на балу

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2017 // Фото: Vk.com/diamanttpu

Завтра, 11 марта, клуб спортивного танца Томского политеха «Диамант» приглашает томичей на весенний бал «Весна! Любовь! Музыка!», сообщает пресс-служба мэрии.

«Гости танцевального вечера встретят весну под романтичные мелодии и попробуют себя в более чем 30 видов танцев», — говорится в сообщении.

Весенний бал состоится 11 марта с 18 до 22 часов в танцевальном зале (аудитория № 303) учебного корпуса ТПУ № 8 (ул. Усова, 7).

В программе бала более 30 видов танцев, среди которых 12 разновидностей вальса, в том числе и белый танец. Кроме того, участники станцуют классические и национальные танцы народов мира, например, сиртаки. В сообщении отмечается, что принять участие в танцевальном вечере могут все желающие. Наличие партнера желательно, но не обязательно. Обязательное условие участия в танцевальном вечере — соблюдение бального дресс-кода (для девушек это вечерние платья, для молодых людей — костюм).

Специально для томичей преподаватели клуба предварительно проводили подготовительные занятия, на которых учили танцевать различные виды вальсов и других танцев, а также знакомили желающих с азами бального этикета.

Тэги/темы: