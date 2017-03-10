Трое пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 9 марта, на трассе Новомихайловка—Итатка столкнулись Тойота и Ауди. Три человека получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел в 22.58 на 2-м километре трассы. По предварительным данным, 34-летний водитель Тойоты, который двигался со стороны поселка Светлый в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ауди.

В результате ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир Тойоты, а также водитель Ауди.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Очевидцев происшествия просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефонам: 8(3822) 795-303, 795-200.

Фото: 70.мвд.рф

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