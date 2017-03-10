В Томске мужчина из ревности до смерти избил подругу 8 марта

10 марта 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении до смерти своей подруги на почве ревности, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, вечером 8 марта 32-летний томич избил свою 29-летнюю подругу из-за ревности. На следующий день потерпевшая скончалась. Увидев, что подруга мертва, подозреваемый вызвал «скорую».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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