В «Томскнефти» прошла 21-я региональная научно-техническая конференция

6 марта 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В начале марта в учебном центре ОАО «Томскнефть» ВНК состоялась 21-й региональная научно-техническая конференция.

В этом году на суд жюри было представлено почти шестьдесят проектов от специалистов «Томскнефти» и его дочерних обществ — «МНУ», «Стрежевского НПЗ», «Энергонефть Томск». Презентация докладов проходила в семи секциях: «Разработка нефтяных месторождений и технология добычи», «Сбор, транспортировка и подготовка нефти и газа», «Нефтегазопромысловое оборудование», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Производственная безопасность, экология», «Информационные технологии и автоматизация производства. Метрология», «Поддержка бизнеса».

Главными критериями оценки рацпредложений по традиции стали актуальность и новизна разработок, их практическая значимость, экономическая целесообразность, степень личного вклада исследователя и искусство презентации. Как отметили председатели судейских комиссий, было предложено много интересных идей. Так, начинающий геолог ЦДНГ-1 Регина Камалова представила на суд экспертной комиссии сразу три доклада (один был подготовлен в соавторстве), и все три были удостоены почетных дипломов. Специалист отдела по промышленной безопасности Линар Тюлькин презентовал один собственный доклад и две совместные разработки в двух разных секциях.

В отдельных номинациях были отмечены предложения Артёма Мартынюка, Натальи Телеличко, Линара Тюлькина и Станислава Коржикова, Дмитрия Вахранова, Рушана Янтурина и Сергея Регеды, Николая Телеличко, Дмитрия Комелькова.

Обладателями дипломов третьей степени в своих секциях стали: Регина Камалова (два диплома за 3-е место), Станислав Вишенков, Сергей Проценко, Эльвир Шафиков, Тимур Дзариев, Фёдор Науменко, Юлия Кондратюк, Тимофей Дмитриенко, Юлия Загорий.

«Серебро» НТК завоевали Екатерина Тарасова и Марат Бадртдинов, Лев Ходырев и Давид Парцвания, Владимир Иванов, Семён Лепёхин и Алёна Жаркова, Константин Аникин и Егор Кашанов, Дмитрий Галкин, Владимир Иванов и Анна Заусалина.

Лучшими проектами этого года признаны разработки, которые представили Регина Камалова и Булат Миннебаев, Игорь Орехов, Илья Войнолович, Александр Жилинский, Линар Тюлькин и Александр Паймухин, Денис Рахманов, Виктория Шереметьева.

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