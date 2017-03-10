Суд счел невозможным возврат лицензии на радиовещание телекомпании ТВ-2

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2017 // Фото: Владимир Дударев

Федеральный арбитражный суд посчитал, что невозможно вернуть лицензию на радиовещание ОО «Телекомпания ТВ-2» на частоте 103,4 МГц, продлить которую отказался Роскомнадзор,

сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора компании Виктора Мучника.

Ранее суды постановляли вернуть телекомпании лицензию на радиовещание, но Роскомнадзор обжаловал эти решения.

«Оказалось, что суд посчитал неисполнимым решение суда низшей инстанции, который постановил вернуть нам лицензию. Причиной называется тот факт, что от нас уже ушел сетевой партнер. Мы считаем, что данное решение абсурдно с правовой точки зрения», — сказал В.Мучник.

По его словам, суд также поверил утверждению Роскомнадзора, что руководители ТВ-2 предоставили справки из ФМС об отсутствии у них второго гражданства уже после отказа в продлении лицензии. «Мы с этим утверждением категорически не согласны. Все необходимые документы для продления лицензии нами были предоставлены до того, как мы получили отказ», — подчеркнул В.Мучник.

Он добавил, что юристы компании готовят обращение в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать решение Федерального арбитражного суда.

В мае 2016 года томский холдинг ТВ-2, который уже больше года не вещает в телеэфире, лишился одной из трех радиочастот.

Роскомнадзор отказал ТВ-2 в продлении лицензии на частоту 103,4 МГц под предлогом несоответствия статье 19.1 закона о СМИ, которая предусматривает ограничение медийной деятельности для граждан с двойным гражданством, в радиохолдинге «Медиа FM» (ранее входил в ТВ-2, в настоящее время не существует) заявляли, что никто из руководства не имеет двойного гражданства и активов за границей.

В августе 2016 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ТВ-2 о признании незаконным отказ Роскомнадзора в продлении лицензии на частоту 103,4 МГц, а в декабре 2016 года суд отказал в апелляционной жалобе Роскомнадзору на решение арбитража.

Тем не менее, в конце февраля 2017 года Федеральный арбитражный суд удовлетворил кассационную жалобу Роскомнадзора на решение арбитража о незаконности в отказе продления лицензии. При этом суд ограничился оглашением лишь резолюционной части, не озвучив мотивировочную.

«Европа плюс Томск» стала первой радиостанцией медиахолдинга ТВ2, которая начала вещание в 1997 году.

Телекомпания ТВ-2 прекратила вещание 1 января 2015 года из-за отказа РТРС от продления договора на ретрансляцию сигнала с телевышки. В результате ТВ-2 потеряла возможность продлить действие лицензии Роскомнадзора, действие которой закончилось 8 февраля. Телекомпания сначала исчезла из эфирного вещания, а позднее — и из кабельного. ТВ-2 не удалось добиться восстановление действия лицензии в судах и в Роскомнадзоре.

ТВ-2 — одна из первых частных российских телекомпаний, впервые вышла в эфир 15 мая 1991 года. За неполные 24 года работы телекомпания получила самое большое количество отраслевых наград ТЭФИ среди всех региональных телекомпаний России.

Бывший директор радиохолдинга «Медиа FM» Сергей Лапенков вместе с другими сотрудниками ТВ-2 является инициатором и координатором акции «Бессмертный полк».

Тэги/темы: