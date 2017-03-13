«Томь» на выезде уступила ЦСКА со счетом 4:0

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В минувшую субботу, 11 марта, в Москве состоялся матч 19-го тура РФНЛ, в рамках которого ЦСКА принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет на первой минуте открыл Витиньо. Автором второго гола стал Алан Дзагоев, поразивший ворота томичей на 18-й минуте. Также до конца первого тайма успел отличиться Алексей Ионов, забивший на 43-й минуте. Он же отправил мяч в ворота гостей на 62-й минуте игры.

В результате матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. По итогам 19 туров томская команда занимает 16 место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч томская команда проведет 18 марта на домашнем поле.

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