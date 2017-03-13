Томичам покажут короткометражки, номинированные на «Оскар»

13 марта 2017 / Томский Обзор

В четверг, 16 марта, в томском зрелищном центре «Аэлита» стартует фестиваль короткометражного кино Oscar Shorts-2017. Анимация, сообщают организаторы.

В жанре анимации свои фильмы представят режиссеры из Франции, США, Канады и Великобритании. В 2017-м в гонке за «Оскар» встретились очень взрослые мультфильмы: полноценный кинороман о крепкой дружбе, опасной жизни и долгой дороге домой «Грушевый сидр и сигареты», печальный вестерн «Время взаймы», философская сказка «Слепая Вайша» и мюзикл «Жемчужина». Победителями же стал мультпортрет смелого птенца «Песочник» . 5 мультфильмов, номинированных на премию, дополняет тройка из лонг-листа: обаятельный и привлекательный бонус.

Увидеть анимационную подборку короткометражек можно будет в «Аэлите» 16, 17, 23, 24, 25, 26 и 30 марта в 19.00. Вход: 150 рублей.

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