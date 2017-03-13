Футбольный матч между «Томью» и «Амкаром» пройдет в Томске

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) приняла решение провести матч «Томь» — «Амкар», как и планировалось, на домашнем стадионе томской команды, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора «Томи» Руслана Киселева.

«Мы получили письмо от РФПЛ о том, что матч с „Амкаром“ состоится в Томске», — сказал Руслан Киселев.

Как сообщалось, комиссия РФПЛ по приемке полей на основе присланных фотографий хотела перенести матч «Томь» — «Амкар», который состоится 18 марта, с томского стадиона «Труд» на другой из-за якобы плохого состояния газона. Руководство томской команды пригласило комиссию в Томск для оценки состояния поля.

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