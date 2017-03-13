В Томске при столкновении иномарок пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

В минувшую субботу, 11 марта, в Томске столкнулись Kia Ceed и Daewoo Nexia. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.45 на ул.Мичурина, 98/2. По предварительным данным, 52-летний водитель Kia столкнулся с попутным Daewoo, который поворачивал налево. С травмами госпитализирована 47-летняя женщина-пассажир Kia.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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