Северчанин после ссоры застрелил оппонента

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали северчанина, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, накануне между 30-летним подозреваемым и 25-летним молодым человеком возник конфликт. В результате обвиняемый дождался своего обидчика между домами в жилом секторе и дважды выстрелил в него из ружья, а после скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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