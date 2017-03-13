«Бизнес-клуб.Live» МТС приглашает томские компании на онлайн-семинар «По следам сотрудников»

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 13 марта 2017 // Фото: pixabay.com

«Бизнес-клуб. Live» МТС приглашает томские компании на очередной онлайн-семинар «По следам сотрудников».

В ходе семинара эксперты рынка расскажут о трех простых и эффективных решениях, которые помогут экономить на топливе и техническом обслуживании автопарка, контролировать работу сотрудников (в том числе удаленных), а также эффективно распределить задачи между работниками и наладить быструю обработку заказов.

Онлайн-семинар будет полезен всем компаниям, у которых есть корпоративный транспорт и разъездной персонал, логистическим и страховым компаниям, службам доставки.

«В результате — у вас на ладони 24 часа в сутки весь автопарк и персонал, без установки дорогостоящих систем и сложных систем управления. Уже более 5000 компаний по всей России оптимизировали работу своего бизнеса с помощью решений МТС», — отмечают организаторы.

Семинар пройдет 15 марта (среда) в 10:00 — 11:00 (по московскому времени). Для участия необходима регистрация (открыта до 18:00 14 марта по московскому времени).

«Бизнес-клуб. Live» — логическое продолжение очных мероприятий МТС в регионах («Бизнес-клуб»). Принципиально новая площадка для общения с клиентами. Лучшие специалисты в своих областях готовы делиться опытом и знаниями с профессиональным сообществом. МТС предоставляет доступ к самой актуальной информации о лучших практиках ведения бизнеса, делится экспертизой в использовании продуктов и услуг МТС.

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