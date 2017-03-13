Томский Обзор победил в конкурсе Торгово-промышленной палаты

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский Обзор стал лауреатом ежегодного конкурса «Экономическое возрождение России — 2016», организованного Томской торгово-промышленной палатой.

Награждение состоялось в минувшую пятницу, 10 марта, на территории Томского электротехнического завода. Томский Обзор победил на конкурсе с материалом «Внутренний космос. Как устроена и чем занимается томская ИТ-компания Space-O».

Приз главному редактору Томского Обзора вручил гендиректор ТЭТЗ Борис Вологдин.

«Мы очень рады тому, что нашу работу второй год подряд оценило жюри конкурса. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим радовать читателей новыми интересными материалами о жизни томских компаний и города в целом», — отметила главный редактор Томского Обзора Елена Фаткулина.

Также победителями в отдельных номинациях стали представители портала «Втомске», телеканала «Томское время», газет «Томские новости» и «Сельская правда».

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