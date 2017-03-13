Окна Независимых покажут томичам работы Ольги Ботево и Анастасии Блиновой

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ГЦСИ

В воскресенье, 19 марта, в Томске в рамках программы «Молодость Сибири (Родом из Сибири)» откроется выставка «Окно #2», на которой будут представлены работы Ольги Ботевой (живопись) и Анастасии Блиновой (графика).

Как сообщают организаторы, парная выставка откроется в 19.30. В этот раз работы молодых томских художников будут представлены на творческой площадке пространства «Высоко» (ул. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж). На открытии выставки выступит идеолог и основатель экс-кемеровской формации Interna Mongolio Влад Ридош со своим сольным проектом Ungern. Проект Ungern – это импровизационная электронная музыка с акцентом на биты. Никаких домашних заготовок, всё происходит здесь и сейчас. Музыка как реакция на происходящее.

Актриса томского театра «Скоморох» Ольга Ботева занимается живописью с 2014 года. Принимала участие в выставках «Весеннее пробуждение» и Street Vision № 5. Анастасия Блинова демонстрировала свои работы в галерее «К35» в Москве и Street Vision № 2 и № 5.

Выставка будет работать до 2 апреля. Вход свободный, с 11.00 до 18.00.

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