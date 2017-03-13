Томские коммунальщики начали протаивать ливнёвки

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Коммунальные службы Томска приступили к частичному протаиванию ливневой канализации. Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

На зиму ливнеприемники на магистральных улицах были закрыты, чтобы исключить попадание в них песка и мусора. Сегодня ливнеприемники частично открыты, чтобы при таянии снега и льда вода не вышла на рельеф, и при отрицательной температуре воздуха не возник гололед.

Преимущественно, коммунальные службы сейчас протаивают дренажные канавы, лотки, поддорожные трубы и все, что касается водоотведения. Сегодня специалисты работают по ул. Учительская, Ялтинская, Обская, Оренбургская и в пер. Днепровский.

«Протаивать все дренажи полностью сейчас недопустимо. Эта работа будет проведена в апреле, когда установится стабильная теплая погода», — говорится в сообщении.

В мае коммунальные службы начнут прочищать ливневую канализацию.

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