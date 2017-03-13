В центре Томска сносят аварийные тополя

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 13 марта, специалисты ООО «Зеленстрой» вырубают 16 аварийных и старовозрастных тополей около здания СФТИ в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в текущем году запланирован снос 1200 потенциально опасных деревьев, 7500 насаждений будут подрезаны. В это же время специалисты составили техническое задание для муниципального контракта на поставку 15 тыс. саженцев деревьев и кустарников в предстоящем благоустроительном сезоне.

Кроме вырубки старых и поврежденных деревьев, на пл.Новособорной осенью планируется замена аварийных яблонь крупномерными саженцами, которые зацветут уже следующей весной. В центральной части сквера будут заменены старовозрастные клены.

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