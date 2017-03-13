УФАС возбудило дело против томской облдумы за рекламу возглавляемой депутатом компании

13 марта 2017 / Томский Обзор

Томское УФАС возбудило административное дело о нарушении закона о рекламе в отношении Думы Томской области из-за рекламной публикации на сайте законодательного органа Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя УФАС Елену Фоминых.

Речь идет о статье «Екатерина Собканюк: Северный парк будет прекрасным местом для жизни» от 22 октября 2015 года, в которой депутат Екатерина Собканюк, занимающая также должность гендиректора ГК «Карьероуправление», говорит о преимуществах строящегося жилого района.

«К нам обратилась общественная организация, которая указала на нарушение на сайте облдумы при размещении статьи, в которой Екатерина Собканюк говорит о микрорайоне, застройщиком которого является ее компания. И заявитель указывает, что в этой статье нарушено как законодательство о рекламе, так и закон о защите конкуренции», — пояснила Елена Фоминых.

По ее словам, ведомство возбудило дело в отношении регионального парламента по п.2 ч.5 ст.5 закона «О рекламе», которая запрещает указание на то, что объект рекламирования одобряется органами власти.

«Что касается нарушения закона о защите конкуренции, здесь рассмотрение обращения продлено на два месяца, и пока на данный момент оценка в полном объеме не дана», — отметила Елена Фоминых.

ГК «Карьероуправление» ведет строительство жилого района «Северный парк» под Томском стоимостью около 3 млрд рублей. Часть домов возводится в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», первые дома введены в эксплуатацию в конце 2016 года.

Екатерина Собканюк является депутатом думы Томской области с 1997 года.

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