Томичам предлагают сказать «Спасибо доктору!»

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С сегодняшнего дня, 14 марта, в Томской области стартует ежегодная социальная акция «Спасибо доктору!», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сказать «спасибо» врачам, медсестрам, фармацевтам и провизорам в рамках акции можно на spasibo.tabletka.tomsk.ru либо по телефонам (3822) 516-616 — для жителей Томска, 8-800-350-8850 — для жителей Томской области. Оставить благодарность можно в устной, письменной форме либо в формате видеообращения. Акция продлится до 10 июня.

Традиционная акция проводится в Томской области с 2010 года. В 2016 году 113 медицинских и 22 аптечные организации получили более 4000 благодарных откликов пациентов.

Каждая благодарность от пациента учитывается как голос, отданный им за учреждение и/или его сотрудника. Победители определятся простым большинством голосов. Награждение пройдет ко Дню медицинского работника (в 2017 году 18 июня) по номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека».

Тэги/темы: