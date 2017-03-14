Томского охранника оштрафовали на 10 000 рублей за взятку в 5 тысяч

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске суд вынес приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны, подозреваемому во взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в июне 2016 года подозреваемый прибыл по сообщению о краже из магазин. На месте происшествия он договорился со злоумышленниками (на которых ему указал заявитель) о взятке в 5 тыс. рублей. За это обвиняемый обещал убедить администратора в магазине отказаться от подачи заявления. Часть взятки мужчина получил в наличными в служебном автомобиле, часть перечислили на банковскую карту.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Приговором мирового судьи мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Тэги/темы: