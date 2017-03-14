Томские ученые научат георадар в реальном времени анализировать качество дорог

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2017 // Фото: Tsu.ru

Томские ученые разрабатывают программу для анализа в реальном времени данных, полученных при сканировании автомобильных дорог широкозахватным георадаром. Разработкой занимается аспирант Илья Цепляев под руководством ученых РФФ и СФТИ Томского госуниверситета, сообщает пресс-служба вуза.

«На сегодняшний день для проведения экспертизы берется часть дорожного полотна и анализируется в лаборатории, однако это нарушает целостность дороги. Георадар прицепляется к автомобилю и по ходу движения производит сканирование радиоволнами в режиме реального времени, не повреждая полотно. Ширина захвата зондируемой местности достигает двух метров», – говорит Илья Цепляев.

Собранные георадаром данные будет анализировать и обрабатывать программное обеспечение, созданное Ильей Цепляевым. Используя быстрые алгоритмы построения радиоизображений, программа в режиме реального времени сможет выводить на экран 3D-изображения всех слоев автомобильной дороги, включая трещины, воздушные прослойки, инородные тела и другие дефекты. Наблюдение за этими характеристиками позволит дорожным управлениям контролировать строительство новых дорожных покрытий и находить недостатки в старых.

Кроме того, благодаря встроенной системе GPS, программное обеспечение будет «привязывать» обнаруженные дефекты к их местоположению на дороге. Это позволит ремонтным бригадам оперативно устранять дефекты, а также составить карту опасных участков на дорогах.

Георадар «ГРТ-ХХ» разработан малым инновационным предприятием при ТГУ ООО «Радиовидение» совместно с московской ООО Группой «Гелион». В ближайшее время прототип устройства будет отправлен заказчику в МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) для тестирования на московских автотрассах.

Тэги/темы: