В Томске задержали грабителя цветочных киосков
Томские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении разбойных нападений на цветочные киоски, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 26-летний уроженец Приморского края нападал на круглосуточные киоски по ночам. Он угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет, и забирал деньги и сотовые телефоны.
Ущерб, причиненный грабителем, оценивается в сумму около 20 тыс. рублей. Часть похищенного имущества изъята и в скором времени будет возвращена потерпевшим.
Задержанного подозревают в совершении трех преступлений. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По факту нападений возбуждены три уголовных дела по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.