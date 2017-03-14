В Томске задержали грабителя цветочных киосков

14 марта 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении разбойных нападений на цветочные киоски, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 26-летний уроженец Приморского края нападал на круглосуточные киоски по ночам. Он угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет, и забирал деньги и сотовые телефоны.

Ущерб, причиненный грабителем, оценивается в сумму около 20 тыс. рублей. Часть похищенного имущества изъята и в скором времени будет возвращена потерпевшим.

Задержанного подозревают в совершении трех преступлений. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По факту нападений возбуждены три уголовных дела по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Тэги/темы: