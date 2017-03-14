В Томске выбрали лучшие организации, осуществляющие воинский учёт (ФОТО)

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В начале марта в Томске комиссия смотра-конкурса на лучшую организацию, осуществляющую воинский учет и бронирования граждан, пребывающих в запасе, выбрала победителей, сообщают в городском военном комиссариате.

По итогам работы комиссии третье место заняла ОГБУ «Томское объединение ветеринарии» (ул.Фестивальная, 9). Второе место у администрации ООО «Газпром трансгаз Томск». Лучшей организацией была признана ОГАУЗ «Больница скорой медпомощи №2».

Ответственные должностные лица получили грамоты и благодарности за проявление инициативы. Грамоты и благодарности вручал военный комиссар Томска Алексей Трусов и начальники отделений облвоенкомата. Организация-победитель конкурса также получила благодарности от военного комиссара Томской области Юрия Жукова.

«Таким образом все ответственные за воинский учет должностные лица, грамотно ведущие воинский учет, совершенствуют свою работу в организациях города. Они повышают качество мероприятий по организации и ведению воинского учета и бронированию. Таким образом обеспечивается полнота и достоверность сведений о количественном и качественном составе призывных и мобилизационных людских ресурсов, что и является основной задачей проведения ежегодных смотров-конкурсов», — отметил Алексей Трусов.

Фото: Виктория Евстафьева

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