Спектакль томского «Скомороха» номинирован на «Золотую маску»

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Театр «Скоморох»

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» томского театра куклы и актера «Скоморох» номинирован на премию «Золотая маска-2017».

Как сообщают представители театра, постановка главного режиссёра театра Сергея Иванникова (режиссер и художник спектакля) претендует на победу в трех номинациях «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника» и «Лучший спектакль» (театр кукол).

Финал конкурса состоится 17 марта в Москве.

Сергей Иванников уже дважды лауреат премии «Золотая Маска»: в 2005 году он получил премию за «Лучшую работа художника» в спектакле «Athanatomania». В 2009 — «Лучший спектакль театра кукол» за спектакль «Соседи».

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