На борьбу с паводком в Томской области направили 20 млн рублей

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

На организацию и проведение противопаводковых мероприятий весной 2017 года администрация Томской области направила 20 млн рублей. В случае необходимости финансирование может быть увеличено, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Из 20 миллионов один миллион рублей пойдет на проведение мониторинга, 8 и 5 миллионов — на ледовзрывные и ледорезные работы, 5,6 — на работу авиации для разведки ледовой обстановки, подрыва льда и возможных спасательных работ, еще 330 тысяч рублей — на дополнительные замеры уровня воды в период активного половодья», — сообщил вице-губернатор по вопросам безопасности, председатель областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что также создан резерв финансовых и материальных ресурсов администрации Томской области в размере 15 млн рублей. При возникновении чрезвычайных ситуаций средства будут направлены на их ликвидацию. В случае необходимости резерв может быть увеличен решением главы региона Сергея Жвачкина.

«Подготовка к организованному и безопасному пропуску паводковых вод в Томской области вышла на финишную прямую. Работа ведется на региональном, муниципальном уровне, а также объектах экономики. Весь комплекс мероприятий ежедневно контролирует областная межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Толстоносов.

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