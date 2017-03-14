Томские ученые оценят современное состояние фауны Средиземного моря

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Биологического института Томского госуниверситета приглашены в качестве экспертов для проведения гидробиологического обследования Средиземного моря в районе Александрии, сообщает пресс-служба вуза.

«В проведении инженерно-экологических изысканий будут задействованы гидробиологи, ихтиологи, сотрудники лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ. Отбор проб гидробионтов необходимо проводить на разных глубинах в толще воды и на морском дне, поэтому в экспедицию с нами отправятся дайверы Центра СКАТ ТГУ. Они также будут осуществлять подводную фото и видеосъемку», – говорит директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

Для анализа состояния зоопланктона ученые привезут с собой разработку РФФ ТГУ – аппаратно-программный комплекс исследования планктона методами цифровой голографии. Прибор способен в режиме реального времени оценивать биомассу живых организмов и экологическое состояние исследуемой акватории.

Наряду с этим внимание гидробиологов будет направлено на изучение фитопланктона, растительности на дне моря и его ихтиофауны. Образцы биологического материала будут обрабатываться в полевых условиях и в лабораториях Биологического института ТГУ.

Специалисты БИ изучат современное состояние морской гидрофауны, что будет являться исходным материалом для разработки программы долгосрочного мониторинга морских экосистем. Это позволит египетским специалистам прогнозировать возможные экологические изменения, определять их характер и причины.

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