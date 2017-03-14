Томская область рассчитывает на софинансирование половины стоимости строительства аквабиоцентра

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область намерена попасть в 2018 году в федеральную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса», чтобы получить софинансирование строительства аквабиоцентра для разведения ценных пород рыб, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сиротина.

«Проект был подготовлен в декабре 2016 года, сейчас он находится на Главгосэкспертизе, должен пройти ее до конца апреля. Далее мы обратимся в Росрыболовство, уже есть предварительная договоренность с ними о включении в федеральную программу на софинансирование строительства», — сказал Виктор Сиротин.

По его словам, общая стоимость строительства аквабиоцентра составит 1,052 млрд рублей, из них 530 млн рублей — федеральные деньги, еще 522 млн рублей — средства инвестора, которого В.Сиротин пока не назвал. В то же время он подчеркнул, что «областных денег в этом проекте не предусмотрено». Глава департамента отметил, что рассматривается вариант строительства аквабиоцентра в рамках государственно-частного партнерства.

«Мы подали заявку на 2018 год, надеемся, что летом уже будет известно, когда начнется строительство. Хотелось бы, чтобы это был 2018 год», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Томской области будет построен аквабиоцентр для разведения ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна, производства рыбопосадочного материала сиговых и осетровых рыб для товарного выращивания. Аквабиоцентр будет рассчитан на 100 млн личинок пеляди, 2 млн личинок молоди нельмы и муксуна, по 500 тыс. — молоди осетра и стерляди. В центре также будет создана база для отработки биотехники искусственного производства и товарного выращивания ценных видов рыб.

Тэги/темы: