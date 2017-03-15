Томская школа для детей с нарушениями слуха получила пианино на юбилей

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера, 14 марта, томская школа-интернат для детей с нарушениями слуха отпраздновала своё столетие. В подарок от главы региона образовательное учреждение получило электронное пианино, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как отметила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, учреждение будет использовать его не только на массовых мероприятиях, но и в процессе обучения, ведь для слабослышащих ребятишек особенно важно правильное восприятие звука.

Школа была открыта в Томской губернии в 1916 году, и первым ее руководителем стала Мария Андриановна Князева. Учреждение разместилось в частном доме, в его первый набор вошли 15 ребят. После 1917 года обучение и воспитание детей с нарушениями слуха было включено в государственную систему образования.

Сегодня в школе-интернате учатся 120 детей от 3 до 18 лет. Всего же за сто лет ее выпускниками стали больше тысячи человек. Среди них спортивные чемпионы России и мира, звезды жестовой песни и пантомимы. Ежегодно в копилке наград учреждения прибавляется до 200 дипломов разных степеней. Современный коллектив школы-интерната насчитывает 50 учителей.

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