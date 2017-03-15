Томские ученые создают прибор, который не даст водителям засыпать за рулём

Магистрант Института кибернетики Томского политеха Алексей Цавнин работает над созданием портативного устройства, использующего технологию компьютерного зрения. Разработка поможет снизить число аварий по вине заснувших за рулем водителей, сообщает пресс-служба вуза.

«По данным исследования Пулитцеровского центра «Roads Kill», мировая смертность на дорогах составляет 1,24 миллиона человек. При этом порядка 20% аварий происходит по вине спящих водителей. Темой моего проекта стала разработка портативного универсального устройства, которое предотвратит и предупредит засыпание водителя за рулем», — рассказывает Алексей Цавнин.

В основе проекта ТПУ лежит принцип визуального контроля, так называемого компьютерного зрения. Подобные устройства, по словам магистранта вуза, в основном находятся в стадии разработки или представляют из себя небольшие проекты, чью эффективность пока невозможно оценить.

По замыслу разработчика, портативное универсальное устройство можно будет использовать в любых автомобилях в независимости от марки и года выпуска. Единственное обязательное условие — наличие постоянного питания с напряжением пять вольт. Для этой цели можно будет использовать стандартный USB-разъем. Аппаратная часть будет состоять из трех основных компонентов: микрокомпьютера, камеры для захвата изображения и небольшого дисплея. Причем камера будет расположена так, что лицо водителя будет попадать в видоискатель.

«Одним из самых явных признаков засыпания человека, как известно, является закрытие глаз. В рамках проекта были изучены многие источники информации не только в области электроники и программирования, но и в области медицины. Подобные исследования, описанные в достаточно авторитетных изданиях, дают нам точные цифры о нормальном времени моргания, а также о том, что перед засыпанием частота морганий снижается. Таким образом, при снижении частоты морганий и тем более при его полном отсутствии будет производится звуковая сигнализация», — поясняет политехник.

Сейчас достигнуты промежуточные результаты в реализации проекта. Уже разработано программное обеспечение для детектирования лица и глаз, оно работает на портативной платформе. Успешно пройдено тестирование устройства на лабораторном уровне.

«Еще совсем недавно видеорегистраторов и навигаторов в автомобилях не было совсем, сейчас они есть почти в каждой машине, и водители очень часто прибегают к их помощи. Будет здорово, если результат работы Алексея в ближайшем будущем также можно будет увидеть в каждом автомобиле», — отмечает научный руководитель проекта Сергей Замятин.

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