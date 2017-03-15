«Томскнефть» ограничит движение по межпромысловым дорогам в весенний период

15 марта 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В целях обеспечения сохранности в период весенней распутицы дорожного полотна на межпромысловых автомобильных дорогах ОАО «Томскнефть» ВНК в период с 15 апреля по 31 мая 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн.

Ограничения будут введены на дорогах Стрежевой — Вах, Малореченское — Западно-Полуденное месторождения, Медведево — Оленье — Пионерный, Пионерный — Катыльга — Игольско-Таловое — Крапивинское месторождения.

«Если требуется проехать на транспортном средстве, превышающем данную нагрузку, владельцу автомобиля необходимо подать в транспортное управление „Томскнефти“ письменное обращение с обоснованием необходимости безотлагательного проезда в данный период времени», — сообщают в компании.

Ограничение не распространяется на:

— вахтовые автобусы;

— топливозаправщики;

— автомобили экстренных служб;

— транспорт, перевозящий медицинские препараты, продукты питания, сжиженный газ в баллонах и автоцистернах для нужд населения;

— специальные автомобили коммунально-бытовых организаций, аварийно-спасательных и некоторых других служб;-

— топливозаправщики и автоцистерны;

— автомобили пожарно-химических служб;

— технологический транспорт, осуществляющий перевозку сырой нефти общей массой до 35 тонн.

Тэги/темы: