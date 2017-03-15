В Томске готовятся резать лёд на Томи

15 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Сегодня, 15 марта, на Томи начнется подготовка к ледорезным работам. Наряду с последующим подрывом льда на затороопасных участках это должно облегчить ледоход и не допустить подтопления территорий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В течение трех-четырех дней специалисты будут наносить разметку, расчищать и пилить лед на Томи в районе острова Чернильщиковского и Поросской протоки. Примерно 19-22 марта они перейдут на участок в районе нового автомобильного моста в Томске. Завершить ледорезные работы планируется в течение одной-двух недель», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что на ледорезные работы администрация Томской области направила 5 млн рублей, а соответствующий госконтракт выиграла новосибирская компания «Восток», которая имеет многолетний опыт. Ледорезные работы на реках Томской области выполняются третий год подряд, чтобы уменьшить воздействие на водные биоресурсы и сохранить нерестилища рыб.

Технология включает в себя расчистку заранее определенного затороопасного участка реки от снега, его разметку и непосредственно пиление, которое проводят 3-5 человек при помощи бензопил и специальных установок. В ходе работы пропиливается 2/3 толщины ледового покрова — при паводке этого достаточно, чтобы вода проломила лед, и он разделился на небольшие фрагменты, которые уменьшат вероятность заторов и не будут представлять угрозы для мостов.

Напомним, для организованного и безопасного пропуска паводковых вод из бюджета Томской области направлено 20 млн рублей: один миллион — на проведение мониторинга, 8 и 5 миллиона — на ледовзрывные и ледорезные работы, 5,6 миллиона — на работу авиации, 330 тыс. рублей — на дополнительные замеры уровня воды в период активного половодья. Также сформирован резерв администрации Томской области в размере 15 млн рублей. В случае необходимости он может быть увеличен.

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