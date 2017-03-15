В Томской области пьяный водитель без прав сбил ребенка

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 14 марта, в д.Соколовка Молчановского района под колеса ВАЗ-2109 попал 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба УГИБДД по Томской области.

Инцидент произошел в 19.45 на ул.Новая, 2. По предварительным данным, 25-летний водитель сбил мальчика, который шел по дороге в попутном направлении без сопровождения взрослых.

С места происшествия пострадавший был доставлен в больницу, после врачебного осмотра отпущен домой. Водитель не имел права управлять транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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