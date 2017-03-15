В Северске задержали водителя, купившего поддельные права за 26 тыс. рублей
15 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Северские полицейские задержали водителя, подозреваемого в использовании подложного документа, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Подлог удалось выявить в ходе разбирательства административного правонарушения.
«33-летний водитель пояснил, что купил водительское удостоверение в сети Интернет, оплатив за него 26 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе отмечают, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Теперь нарушителю грозит до шести месяцев тюрьмы.
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