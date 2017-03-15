Завтра на Томи начнут взрывать лёд

15 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

В четверг, 16 марта, в Томской области стартуют ледовзрывные работы. Первый этап подрывов льда пройдет на Томи, второй — на Оби, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ледовзрывные работы на Томи пройдут 16-19 марта на участке от острова Верхний Боярский до устья реки Ушайки, 18-19 марта — в районе села Батурина на входе в протоку Светлую.

«Подрывы льда пройдут на двух наиболее проблемных с точки зрения прохождения паводка участках Томи. Вместе с ледорезными работами, которые стартовали сегодня и завершатся в течение одной-двух недель, это позволит ослабить ледовое поле и минимизировать возможность заторов на реке», — отметил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он призвал жителей прилегающих территорий не тревожиться, услышав характерные хлопки, и соблюдать меры предосторожности, в том числе воздержаться от выхода на лед.

На Оби ледовзрывные работы пройдут 27-29 марта — у острова Касагасовского в районе поселка Тискино и у поселка Баранаково, 3-4 апреля — на ледовой переправе Нарга-Могочино.

На ледовзрывные работы администрация Томской области направила 8 млн рублей, победу в соответствующем тендере одержала кемеровская компания «Кузбасспецвзрыв», которая выполняла эти работы и в прошлые годы.

Первые подрывы льда на Томи от острова Верхний Боярский до устья Ушайки пройдут ориентировочно с 10.00 до 14.00 часов.

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