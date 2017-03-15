Трое работников СХК госпитализированы

15 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Трое работников АО «Сибирский химический комбинат» госпитализированы после обращения в больницу во внерабочее время, сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудники обратились в медучреждения в течение двух дней, 13 и 14 марта. Им оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное.

«На производстве Сибирского химического комбината, в том числе и на радиохимическом заводе, технологических отклонений нет. Предприятие работает в штатном режиме. Радиационная и химическая обстановка в норме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что причины заболевания сотрудников будет устанавливать специально созданная комиссия.

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