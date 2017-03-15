Томичам покажут танцевальный спектакль «Гадкий утёнок»

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2017 // Фото: Aelita.tom.ru

В воскресенье, 26 марта, в Томске в зрелищном центре «Аэлита» танцевальная мастерская «уЛИЦА» представит свой новый спектакль «Гадкий утёнок».

Как сообщают в «Аэлите», участники танцевальной мастерской на языке движения пытаются переосмыслить нестареющую тему гадкого утёнка. Кто он такой? Почему его так называют? Есть ли среди нас «гадкие» утята?

«Герои спектакля задаются вопросами о взрослении, поиске себя и своего места в жизни, о взаимодействии с другими людьми, попадают в сложные ситуации и… Но об этом во время показа!», — сообщают организаторы.

Танцевальная мастерская работает в жанре современного танца и импровизации. Особенность постановок в создании для зрителей атмосферы «домашнего театра», где часто зритель становится невольным участником спектакля.

Начало в 19.00.

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