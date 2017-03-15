Томская прокуратура не дала ввести ответственность хозяев за незапланированное потомство животных

15 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Управление ветеринарии Томской области намеревалось через областной парламент ввести дополнительную ответственность для владельцев домашних животных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Наталью Криницкую.

По ее данным, областное управление ветеринарии разработало проект закона «О внесении изменений в статьи 5.1 и 5.2 Кодекса Томской области об административных правонарушениях», которым предусматривалась административная ответственность владельца домашнего животного за появления у питомца нежелательного потомства.

«Прокуратура дала заключение, что законопроект нуждается в доработке. В частности, нельзя же обвинять владельца животного, если он не смог предотвратить появление потомства у питомца. Кроме того, нельзя обязать стерилизовать животных, которых держат ради разведения», — сказала Наталья Криницкая.

Она добавила, что в настоящее время нет возможности доказать родство, например, выброшенного на улицу котенка и какой-то конкретной кошки.

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