В центре Томска появится образовательный комплекс для одаренных детей
Глава Томской области Сергей Жвачкин принял решение о создании в регионе образовательного комплекса для одаренных детей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, центр будет располагаться на территории бывшего военного городка на улице Никитина в самом центре Томска.
«Мы приняли решение, что в самом центре города построим большой образовательный комплекс для одаренных детей», — подчеркнул Сергей Жвачкин.
Глава региона отметил, что центр будет включать в себя лицей и интернатное отделение для детей из муниципальных районов.
Сергей Жвачкин уточнил, что в основу работы учреждения будет положен опыт сочинского образовательного центра для одаренных детей «Сириус», с которым глава Томской области познакомился на Российском инвестиционном форуме.
Разработать концепцию образовательного центра для одаренных детей глава региона поручил заместителю по социальной политике Чингису Акатаеву и ректору Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуарду Галажинскому.