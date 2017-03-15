В центре Томска появится образовательный комплекс для одаренных детей

15 марта 2017 / Томский Обзор

Глава Томской области Сергей Жвачкин принял решение о создании в регионе образовательного комплекса для одаренных детей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, центр будет располагаться на территории бывшего военного городка на улице Никитина в самом центре Томска.

«Мы приняли решение, что в самом центре города построим большой образовательный комплекс для одаренных детей», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что центр будет включать в себя лицей и интернатное отделение для детей из муниципальных районов.

Сергей Жвачкин уточнил, что в основу работы учреждения будет положен опыт сочинского образовательного центра для одаренных детей «Сириус», с которым глава Томской области познакомился на Российском инвестиционном форуме.

Разработать концепцию образовательного центра для одаренных детей глава региона поручил заместителю по социальной политике Чингису Акатаеву и ректору Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуарду Галажинскому.

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