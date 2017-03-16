С конца апреля возобновятся авиарейсы Томск - Анталия

16 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский аэропорт с 29 апреля возобновляет международные рейсы в Турцию по маршруту Томск - Анталия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чартеры на анталийское побережье будут осуществлять авиакомпании AZUR air и ROYAL FlIght. Томичи смогут летать в Турцию по летнему расписанию — с 29 апреля по 25 октября 2017 года.

«Авианаправление Томск – Анталия по-прежнему является одним из популярных у томичей. Прямые еженедельные рейсы экономят туристам не только финансы, но и время, так как не надо минимум три часа ехать до аэропортов Новосибирска или Кемерова», — отметил Игорь Шатурный.

Информация о датах вылета размещена на сайте аэропорта «Томск» в разделе «Расписание».

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