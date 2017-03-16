Пассажиру авиарейса Москва-Томск стало плохо, самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Самолет рейса «Аэрофлота» N1530 Москва-Томск совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта.

«Одному из пассажиров стало плохо, поэтому самолет посадили в Екатеринбурге», — сказал представитель аэропорта.

По его данным, в связи с этим прибытие рейса ожидается с задержкой, по расписанию самолет должен был сесть в Томске в 09:12.

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