Из-за митинга, посвященного воссоединению Крыма с Россией, в центре Томска перекроют движение

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2017 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 18 марта, в центре Томска будет временно прекращено движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с проведением митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией. Во время его проведения, с 7.00 до 14.00, для движения будет закрыт участок перед зданием СФТИ (пл.Новособорная, 3а).

Томичей предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.

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