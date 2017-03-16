Из-за митинга, посвященного воссоединению Крыма с Россией, в центре Томска перекроют движение
16 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В субботу, 18 марта, в центре Томска будет временно прекращено движение, сообщает пресс-служба мэрии.
Перекрытие связано с проведением митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией. Во время его проведения, с 7.00 до 14.00, для движения будет закрыт участок перед зданием СФТИ (пл.Новособорная, 3а).
Томичей предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.
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