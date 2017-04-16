Томь в Томске вскрылась в течение часа

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера вечером, 15 апреля, Томь в течение часа полностью вскрылась в черте Томска. По данным на сегодняшнее утро голова ледохода ушла в Обь, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Движение ледовых масс от острова Басандайский началось в 21.00. Чтобы ускорить прохождение льда и избежать любых осложнений ситуации, в районе острова провели ледовзрывные работы.

Ледоход проходит без осложнений, подтопленных населенных пунктов нет.

Несмотря на отсутствие угрозы подтопления населенных пунктов, спасатели находятся в повышенной готовности для немедленного реагирования в случае осложнения обстановки и оказания всей необходимой помощи населению.

Голова ледохода на реке Обь находится в районе населенного пункта Уртам Кожевниковского района, продвинувшись за сутки на 16 километров. Осложнение обстановки здесь также не ожидается.

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