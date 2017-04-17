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Губернатор попросил жителей Томской области активно оценивать качество ремонта дорог

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Глава региона обратился к жителям области проявить активность в оценке качества ремонта местных дорог, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Все должны знать — если асфальт «сойдет» вместе со снегом, муниципалитеты вернут полученные из областного бюджета средства, а подрядчики войдут в список недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими для них последствиями. Названия фирм-бракоделов мы опубликуем. Обращаюсь к жителям городов и районов области с просьбой проявить активную гражданскую позицию. Только вместе мы сможем окончательно сломать порочную практику дорожного ремонта, существовавшую не один десяток лет. От нас с вами зависит порядок на дорогах», — подчеркнул врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Информацию об обнаружении брака на отремонтированных участках местных дорог жители городов и районов Томской области могут сообщить по телефону «горячей линии» (3822) 902-656 или по электронной почте hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru

Со списком отремонтированных дорог можно ознакомиться здесь.

За прошлый год от жителей региона поступило более двухсот сообщений о выявленных дефектах на местных автомобильных дорогах. Жалобы принимались на «горячей линии», открытой областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.

Также по поручению главы региона при областном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи создана комиссия по проверке качества отремонтированных местных дорог. В ее состав вошли представители государственного заказчика — ОГКУ «Томскавтодор», эксперты Томского государственного архитектурно-строительного университета и активисты Общероссийского народного фронта. Для обеспечения общественного контроля опубликован перечень улиц и дорог, на ремонт которых в прошлом году областной бюджет по инициативе Сергея Жвачкина выделил муниципалитетам 500 млн рублей.

После обследования технического состояния отремонтированных дорог в случае обнаружения брака муниципалитеты должны обязать подрядчиков устранить замечания за свой счет. В случае повторного выявления брака подрядчики будут устранять недостатки в течение всего гарантийного срока.

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