В Томске отметили День защиты памятников (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 16 апреля, в Томске прошел традиционный пикет в поддержку памятников и исторического наследия города.

Мероприятие прошло у фонтана на площади Новособорной. Пикет проводился для привлечения внимания общественности и властей к проблематике сохранения памятников и исторического наследия Томска.

В рамках пикета прошли фотовыставка лучших работ конкурса «Томск — город наизнанку» разных лет, выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Кроме того взрослые и дети приняли участие в акции «Раскрасим город вместе».

Также на мероприятии состоялась презентация проекта «Томск Сойер Фест».

Напомним, подобные акции проводятся в Томске с 2004 года, они приурочены к Международному Дню памятников и исторических мест.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) традиционно отмечается 18 апреля с 1983 года. Был учрежден Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) при ЮНЕСКО.

Фото: Владимир Дударев

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