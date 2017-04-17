В Томске отметили День защиты памятников (ФОТО)
Вчера, 16 апреля, в Томске прошел традиционный пикет в поддержку памятников и исторического наследия города.
Мероприятие прошло у фонтана на площади Новособорной. Пикет проводился для привлечения внимания общественности и властей к проблематике сохранения памятников и исторического наследия Томска.
В рамках пикета прошли фотовыставка лучших работ конкурса «Томск — город наизнанку» разных лет, выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Кроме того взрослые и дети приняли участие в акции «Раскрасим город вместе».
Также на мероприятии состоялась презентация проекта «Томск Сойер Фест».
Напомним, подобные акции проводятся в Томске с 2004 года, они приурочены к Международному Дню памятников и исторических мест.
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) традиционно отмечается 18 апреля с 1983 года. Был учрежден Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) при ЮНЕСКО.
Фото: Владимир Дударев