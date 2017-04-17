Разработка томских ученых помогла мексиканским фермерам вылечить креветок

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Препарат на основе наночастиц серебра «Арговит», разработанный учеными Томского политеха и их партнерами, недавно был испытан в Мексике для лечения смертельного вирусного заболевания креветок — вируса белых пятен, сообщает пресс-служба вуза.

Исследование показало, что после введения препарата выживаемость зараженных креветок составила 80%. В дальнейшем препарат может существенно помочь аквафермерским хозяйствам Мексики бороться с эпидемией этого вируса.

Разработанный в Томском политехе препарат «Арговит» с наночастицами серебра обладает универсальным разрушающим действием на вирусы, бактерии и грибки. На его основе партнер ТПУ — новосибирская фирма «Вектор-Вита» — создает сертифицированные ветеринарные лекарственные препараты для животных и биологически активные добавки для людей. Также участие в разработке препаратов на основе «Арговита» принимают ученые из Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий (Испания).

«Креветки — одна из серьезных статей экспорта Мексики. Их распространяют по всему миру — большая часть отправляется в США и Европу. Вирус белых пятен креветки — бич для фермеров Мексики. Его эпидемия длится уже несколько лет, уничтожая миллионы особей. Характерное проявление вируса — появление на панцире креветки белых пятен. У больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако хозяйствам наносит большие убытки», — рассказывает Алексей Пестряков, заведующий кафедрой физической и аналитической химии ТПУ.

Ученые отмечают, что было предпринято несколько попыток лечения этого заболевания, однако до настоящего времени эффективного метода борьбы с ним не выявлено. Тогда одному из фермерских хозяйств Мексики было предложено опробовать разработку ученых ТПУ и их коллег. По словам Алексея Пестрякова, ранее исследований поведения наночастиц серебра в аквакультуре никто не проводил.

Сначала ветеринарное лекарственное средство на основе «Арговита» было введено нескольким молодым особям креветки, заболевшим вирусом белых пятен. Спустя 96 часов после ввода препарата, их выживаемость составила более 90%.

Дальше ученые перешли к испытаниям более многочисленной группы молоди креветки. Зараженные особи были разделены на подгруппы, одни из которых получили препарат, а другие — нет. Результаты наблюдения показали, что спустя четыре дня после инфицирования 80% креветок в подгруппах, принимавших «Арговит», выжили и стали выздоравливать. Между тем как из числа необработанных препаратом особей выжило лишь 10%. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в научной статье, опубликованной в журнале Chemosphere.

На сегодняшний день «Арговит» испытан более чем на 25 видах заболеваний. С его помощью лечат различные вирусные и бактериальные заболевания у крупного рогатого скота, пушных животных, а также домашних питомцев. В дальнейших планах ученых ТПУ и их коллег — сертифицировать разработку уже как лекарственное средство для людей.

Сегодня препараты на основе «Арговита» продаются в ряде городов России — в виде гелей (для лечения вирусных или бактериальных заболеваний слизистых, обеззараживания открытых ран), кремов (для лечения кожных заболеваний, обработки ран, ожогов), а также в форме биологически активных добавок и спреев в нос (для вспомогательного лечения различных инфекционных заболеваний). Входит препарат даже в состав косметических средств, способствующих обеззараживанию кожных покровов.

Добавим, препарат уже прошел клиническую апробацию в ряде клиник России, также он применяется в медицинской практике и за рубежом. Например, в Мексике «Арговит» используют для лечения диабетической стопы.

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